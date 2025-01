Non è andato oltre lo 0-0 il Genoa di Patrick Vieira in casa del Lecce nel match disputato oggi alle 15 al Via del Mare. Muove la classifica il Grifone, che ha avuto anche qualche occasione, senza però riuscire a sbloccare l'equilibrio che è durato fino al triplice fischio. Colpisce la panchina di Mario Balotelli, tornato a disposizione, ma non impiegato comunque dal suo allenatore per tutto il corso della gara.