MD – Barcellona, obiettivo difensore: nella lista anche Mandi, sfida all’Inter

Il club catalano è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato: nel mirino anche il difensore algerino del Betis

Non c'è solo l'Inter su Aissa Mandi: il difensore algerino, in scadenza a giugno con il Betis Siviglia, è finito nel mirino di diversi club, attratti dalla sua vantaggiosa situazione contrattuale. Tra questi, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche il Barcellona, intenzionato a rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.