Intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha risposto in maniera netta e chiara sull’ipotesi che Messi possa andare all’Inter: “Che io sappia non c’è nulla”, il commento di Di Marzio che poi aggiunge anche come l’operazione Lautaro-Barcellona sia in stand-by anche perché i blaugrana vorrebbero prima liberarsi di Suarez. L’urugayano, al contrario, chiede i 25 mln lordi di ingaggio rimanenti.