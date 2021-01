Barcellona, la replica: “Nessuna responsabilità del club. Azioni legali contro chi scredita Messi”

Il Barcellona non ci sta e replica con un comunicato ufficiale. Dopo la pubblicazione da parte del quotidiano ‘El Mundo‘ dei dettagli del quadriennale che lega Lionel Messi al club catalano, è arrivata la risposta con una nota apparsa sul sito della società:

“Alla luce delle informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo, in merito al contratto firmato tra il Barcellona e il giocatore Lionel Messi, il club è rammarico visto che si tratta di un documento privato regolato dal principio di riservatezza tra le parti. Il Barcellona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per ogni danno che possa essere causato a seguito di questa pubblicazione. Il Barcellona esprime il suo assoluto sostegno a Lionel Messi, soprattutto di fronte a qualsiasi tentativo di screditare la sua immagine e di danneggiare il suo rapporto con il club in cui ha lavorato per diventare il miglior giocatore del mondo e nella storia del calcio”.

(Fonte: FcBarcelona.es)