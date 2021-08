Bargiggia: “Inter su Zapata: agenti in arrivo in Italia. Stipendio? La richiesta”

Duvan Zapata è uno dei nomi caldi per l'Inter, che è alla ricerca di un altro centravanti per completare il pacchetto offensivo

Duvan Zapata è uno dei nomi caldi per l'Inter, che è alla ricerca di un altro centravanti per completare il pacchetto offensivo. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, gli agenti di Zapata sono in arrivo in Italia. L'Inter è interessata anche se, al momento, valuta anche altre alternative.