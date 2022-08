Barone: “Tante squadre su Milenkovic, ma ha la Fiorentina nel dna. Rinnovo importante”

"E’ una giornata molto importante per la Fiorentina. Voglio ringraziare Rocco Commisso che domenica sarà presente allo stadio. Lui ci teneva tantissimo a questo rinnovo di Milenkovic. In una trattativa servono due persone per arrivare al buon fine. Ci abbiamo lavorato e Nikola ci ha creduto tanto. La Fiorentina ci ha sempre creduto. Ci sono state tante squadre che giocano in Champions League che hanno provato ad acquistare Milenkovic. E’ successo anche ieri sera che però sia il giocatore che la società hanno deciso di rifiutare. Questo ci fa capire la serietà di Milenkovic che ha la Fiorentina nel dna. Nikola firma un contratto di cinque anni ed è una scelta di vita che fa con la Fiorentina".