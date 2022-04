Barzaghi: “Bremer-Inter? Accordo di massima con l’entourage, cosa manca”

Il noto giornalista ha parlato così dell’obiettivo di mercato dell’Inter Gleison Bremer in vista dell'estate

Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così dell’obiettivo di mercato dell’Inter Gleison Bremer: “C’è un accordo di massima con l’entourage del difensore. Bisogna trovare quello col Torino ancora. C’è una grandissima concorrenza di squadre inglesi, Liverpool su tutte, oltre alle big italiane. Prima del colpo Bremer serve un’operazione in uscita. E poi la priorità è una prima punta fisica per i nerazzurri a mio avviso”, le sue parole in diretta su Twitch.