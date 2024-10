Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha parlato anche del mercato dell'Inter: contatti intensificati per un colpo a zero

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha parlato anche del mercato dell'Inter e delle voci che vogliono i nerazzurri sulle tracce di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Ecco le parole del giornalista:

"Confermiamo i contatti che continuano e si intensificano per Jonathan David. Operazione molto difficile, visto che anche Juventus e squadre inglesi lo stanno cercando. Non ha ancora rinnovato, anche se non ha escluso la possibilità. Quasi impossibile il suo prolungamento con il Lille".