"Lautaro invece è rimasto in campo fino all’ultimo istante, alla ricerca quasi disperata del gol e poco prima che la partita finisse ha fatto anche arrabbiare Inzaghi, cercando un’improbabile conclusione da fuori area, anziché gestire il pallone, aspettando il fischio finale. Così, palla agli avversari e possibilità di ultimo contropiede per il Torino: un eccesso di egoismo che poteva costare carissimo e che male si coniugava col momento della partita. Un giocatore ormai esperto come il capitano avrebbe dovuto capirlo. Per questo il rimprovero di Inzaghi è stato secco, per quanto sfuggito ai più".