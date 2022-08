Barzaghi: “Gosens-Bayer può saltare, ecco perché. Addio? Marotta per Borna Sosa ha offerto…”

Sono ore calde per delineare il futuro di Robin Gosens , finito prepotentemente nel mirino del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato dal giornalista di Mediaset Marco Barzaghi la trattativa potrebbe saltare, visto che il club tedesco non ha ancora, come richiesto da Marotta, inserito l'obbligo di riscatto per acquistare il calciatore:

"Il Bayer Leverkusen ha presentato una prima offerta ufficiale: prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Al giocatore è stato proposto un quadriennale. Accordo non ancora raggiunto, infatti se non verrà inserito l’obbligo di riscatto, come richiesto da Marotta, la trattativa potrebbe saltare (...). Nonostante, al momento, non sia stato trovato un accordo, Marotta è tornato subito al lavoro per trovare nel minor tempo possibile l’eventuale sostituto. Difficile che nella trattativa tra Inter e Leverkusen possa rientrare Mitchel Bakker. Il primo nome sul taccuino è Borna Sosa. In queste ore è stata presentata un’offerta, prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto".