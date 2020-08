Barzaghi (SM): “Inter-Messi? So per certo una cosa. Mi dicono anche di un incontro prima di…”

Intervenuto ai microfoni di Radioradio.it, il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha parlato del futuro di Lionel Messi. Il giocatore ha comunicato di voler lasciare il Barça e tra i club interessati all’argentino c’è anche l’Inter: “Ufficialmente mi dicono 0%, ma non bisogna trascurare le parole di Moratti che ci aveva preso su Conte e che continua a parlare con Steven Zhang, continuando a dire che l’Inter ci sta provando”.

“So per certo che tempo fa è stato incaricato Zanetti di verificare la fattibilità della cosa e dall’Argentina gli stessi che hanno anticipato la rottura col Barcellona hanno detto che il governo cinese tramite Xi Jinping ha dato l’ok all’operazione. Tutto ciò posto che il City sembra in grande vantaggio, ormai i bookmakers inglesi lo danno quasi alla pari, certi che finisca a Manchester con Guardiola. A me dicono anche di un incontro prima di Ferragosto tra Zhang, Marotta e la famiglia del giocatore: è un fattore che non possiamo sottovalutare“.

(radioradio.it)