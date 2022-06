Barzaghi: “Inter, c’è nome nuovo. Può arrivare a prescindere”

"C'è un nome nuovo nel caso uscisse un difensore in più, che non esclude Bremer, ma potrebbe essere anche un salvagente nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare al brasiliano. Il nome è quello di Milenkovic, anche lui in scadenza di contratto 2023 con la Fiorentina e attenzionato da tempo dall'Inter. Destro, alto 1.95, può giocare sia a tre che a quattro in difesa, gran fisico. Valutazione 20 milioni, ma secondo me anche con 15 si potrebbe fare. E, con la Fiorentina interessata a Sensi e Gagliardini, si potrebbe anche ipotizzare uno scambio".