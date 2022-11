Marco Barzaghi: “De Vrij può lasciare a zero. E mi risulta che abbia chiesto all’Inter…”

Su YouTube, il giornalista Marco Barzaghi, parlando della situazione rinnovi in casa Inter, ha fatto questo focus sul futuro di Stefan de Vrij

Su YouTube, il giornalista Marco Barzaghi, parlando della situazione rinnovi in casa Inter , ha fatto questo focus sul futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2023:

"Forse a fine stagione andrà via anche de Vrij, che non ha convinto pienamente e che non chiede uno stipendio basso. Anzi, secondo le mie fonti, chiede ancora di più di quello che guadagna attualmente. Forse perché ci sono delle squadre inglesi disposte a dargli 5 milioni".