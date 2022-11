Barzaghi (Sky): “Rinnovo Dzeko? La volontà dell’Inter e ti dovrei rispondere…”

In collegamento a Sky Sport, Matteo Barzaghi ha risposto così sul futuro di Edin Dzeko, in scadenza con l’Inter

In collegamento a Sky Sport, Matteo Barzaghi ha risposto così sul futuro di Edin Dzeko, in scadenza con l’Inter:

“Dzeko rinnova? Ti dovrei rispondere con l’occhiolino, come ha fatto lui a Bergamo. La volontà è in divenire, ne ha parlato anche Marotta, l’Inter vuole prolungare. C’è da trovare l’accordo tra le parti. Prima Skriniar, poi Dzeko e in seguito l’Inter penserà anche agli altri rinnovi dei giocatori in scadenza”, le sue parole.