Marco Barzaghi: “Gosens via? L’Inter può provare ad anticipare tutti per profilo in scadenza”

Marco Macca

Si fanno tanti nomi in ottica Inter qualora Robin Gosens dovesse decidere di lasciare Milano per tornare in Germania. Secondo Marco Barzaghi, a quel punto l'Inter potrebbe decidere di giocare d'anticipo e battere la concorrenza per Bensebaini, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach:

"Se Gosens decidesse di tornare in Germania, l'Inter ha sempre l'opportunità di provare a prendere Bensebaini, provando ad anticipare eventuali rivali che si sfideranno a giugno per un altro giocatore interessante in scadenza. Oppure si parla del prestito di Vazquez del Valencia, 19enne del Valencia. Pedraza piace, ma ha un costo di una ventina di milioni".