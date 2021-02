Lautaro-Bastoni, accordo per il rinnovo. GdS: “Inter, ora priorità ad un altro big da blindare”

In casa Inter si inizia anche a ragionare in ottica futura ed è notizia fresca l’accordo raggiunto con Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli agenti del Toro hanno trovato un’intesa per il prolungamento fino al 2024 con un contratto da 4,5 mln a stagione. “Sarà messo nero su bianco appena i conti dell’Inter saranno meno sotto stress”, commenta la Rosea.

BASTONI E BARELLA – Lautaro ma non solo perché l’Inter blinda anche un altro talento in rosa: anche Bastoni, infatti, andrà a rinnovare, ritoccando il suo ingaggio fino a 2,5 mln anni. “È il segno della voglia del club di guardare al domani, anche se al momento la cassa è vuota”, il giudizio del quotidiano che poi anticipa anche il futuro di Barella. “Ha 23 anni e svariati corteggiatori europei. Il management nerazzurro ha messo in testa Barella a ogni ragionamento sul futuro: tutti vorrebbero diventasse il signor Inter”.