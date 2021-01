Pagelle TS – Inter-Benevento: personalità Bastoni, Lukaku e Lautaro si sbloccano

L’Inter vince 4-0 contro il Benevento e prosegue nella sua marcia all’inseguimento del Milan. Tuttosport sottolinea la prestazione di Bastoni: “Tra i centrali, come da spartito, è quello che mostra più personalità in impostazione: splendido, in tal senso, un tracciante di quaranta metri per Hakimi a inizio ripresa“. Bene anche Lukaku e Lautaro, che interrompono un digiuo lungo quattro giornate.

Handanovic 6; Skriniar 6,5 (dal 29′ st de Vrij sv), Ranocchia 6, Bastoni 6,5; Hakimi 6, Barella 6,5 (dal 19′ st Vidal 6), Eriksen 7, Gagliardini 6 (dal 35′ st Sensi sv), Perisic 6; Lautaro 7 (dal 29′ st Sanchez 6,5), Lukaku 7 (dal 35′ st Pinamonti sv). Conte (in panchina Stellini) 7.