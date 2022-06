In Uk – Conte, mentalità al Tottenham. Bastoni resta all’Inter. Punta su Bremer?

L'allenatore ha grandi attese e ha cambiato il modo di operare della società londinese. In Inghilterra danno per scontato che il difensore resti all'Inter

Conte ha stravolto il modo del Tottenham di lavorare sul mercato. Evening Standard, in Inghilterra, parla proprio del mercato del club inglese che ha trovato nell'allenatore un punto di riferimento. "Il fatto che il loro primo acquisto estivo sia stato il 33enne Ivan Perisic suggerisce che Conte ha convinto Daniel Levy a cambiare il suo modo tradizionale di fare le cose per dare al suo allenatore più possibilità di ottenere un successo. Il terzino sinistro è un'area che Conte voleva rafforzare e la speranza è che il croato porti una mentalità vincente nella rosa degli Spurs. Ma è la volontà di spendere molto per Raphinha o Richarlison che genererà più entusiasmo tra i sostenitori". Si agisce quindi come Chelsea e City, cercando di fare anche operazioni coraggiose e questa è una svolta per il Tottenham indirizzata proprio dal suo tecnico.