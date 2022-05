Bastoni, Tottenham in pole. “Ma Zhang non lo regala: ecco la richiesta iniziale a Conte”

L'Inter ha prenotato Bremer ma prima dovrà cedere un difensore: su Bastoni c'è l'interesse del Tottenham di Conte

Gleison Bremer sembra sempre più destinato all'Inter. Il difensore, in uscita dal Torino, ha già espresso il gradimento per i nerazzurri e va trovata una quadra con il Torino. "Prima di acquistare Bremer, l'Inter deve cedere e far cassa. Le offerte più immediate arriveranno per Bastoni, nel mirino del Tottenham, ma tenuto d'occhio anche dallo United e dal City. Il mercato dei difensori mancini di spessore propone pure Pau Torres, lo spagnolo del Villarreal, e Josko Gvardiol, il croato del Lipsia, ma Zhang, pur obbligato a far cassa con la cessione di un top player, non ha intenzione di "regalarlo". La richiesta iniziale è di 70 milioni, la sensazione che si possa chiudere per qualcosa di meno. Conte è in pole, ma come detto non è il solo in corsa", spiega il Corriere dello Sport.