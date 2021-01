Ds Bayern: “Non faremo assolutamente nulla sul mercato. C’è crisi per tutti e poi noi…”

Hasan Salihamidzic, ex calciatore e ora direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della sessione invernale di calciomercato e dei possibili movimenti del club bavarese: “Non faremo certamente nulla. Siamo ben attrezzati e abbiamo molte opzioni in rosa. Sappiamo quanto sia difficile la situazione finanziaria per tutti i club del mondo“.

Sulle possibili cessioni del Bayern Monaco: “Manca molto tempo alla fine di gennaio. Non siamo sotto pressione nel dover cedere. Vediamo…“.