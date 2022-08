Ex Inter, Belfodil riparte dal Qatar: firmato biennale con l’Al-Gharafa di Stramaccioni

Nuova avventura per Ishak Belfodil, ex attaccante tra le altre di Inter e Parma e svincolato dopo la fine della sua esperienza all'Hoffenheim

