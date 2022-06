Bellanova-Inter, ci siamo: stabilito già il giorno delle visite mediche

Manca solo l'ufficialità per Asllani e Lukaku ma l'Inter non si ferma: ecco il giorno delle visite mediche di Bellanova

Manca solo l'ufficialità per Asllani e Lukaku ma l'Inter non si ferma. Dopo aver completato l'iter per Mkhitaryan e Onana - a giorni arriverà l'annuncio -, toccherà poi a Bellanova. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lunedì l'esterno classe 2000 in forza al Cagliari sosterrà le visite mediche di rito: