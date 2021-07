Bellerin vuole l’Inter: è pronto a ridursi l’ingaggio per i nerazzurri

Intesa sulle cifre del contratto, lo spagnolo ha chiesto all'Arsenal di essere ceduto e vuole solo i nerazzurri

Hector Bellerin vuole l’Inter. Ed è disposto a ridursi l’ingaggio per vestire la maglia nerazzurra, per diventare l’erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra. Come svela La Repubblica, c’è già un accordo contrattuale tra l’esterno spagnolo e l’Inter: quattro anni a 3.5 milioni di euro (all'Arsenal prende 5.7 milioni di euro netti a stagione). Resta da trovare l'intesa tra i nerazzurri e il club inglese, ma Bellerin non ha dubbi e non vede l'ora di vestire la maglia nerazzurra.