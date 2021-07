Bellerin, no a un’offerta importante di una big inglese: vuole solo l’Inter

L'esterno spagnolo aspetta i nerazzurri e nelle ultime ore ha rifiutato un'importante offerta da un club di Premier League

Hector Bellerin vuole e aspetta solo l’Inter. L’esterno spagnolo, in cima alla lista dei nerazzurri per il dopo Achraf Hakimi, nelle scorse ore ha rifiutato un’importante offerta in attesa dell’accordo tra il club di Viale della Liberazione e l’Arsenal. I nerazzurri sono fermi al prestito con diritto di riscatto, gli inglesi chiedono invece l’obbligo. Come svela La Repubblica, intanto, “Bellerin ha scelto la Serie A e nei giorni scorsi ha rifiutato un'offerta importante da un club di Premier League”, si legge.