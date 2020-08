Bellinazzo: “Messi? Ci potrebbe essere un grande vantaggio per l’Inter. Forse sbaglio, ma…”

Il mondo del calcio continua a chiedersi quale sarà il futuro di Lionel Messi, dopo il famoso burofax inviato al Barcellona con la richiesta di risolvere unilateralmente il contratto che lo lega ai blaugrana. I tifosi dell’Inter sognano, mentre i vari indizi sembrano portare al Manchester City. A Tutti Convocati, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economica calcistica, ha spiegato:

“Anche se si liberasse a zero, nessun club in Italia si potrebbe permettersi Messi e il suo stipendio da 40/50 milioni all’anno netti. Probabilmente sbaglio, ma io la questa vicenda la continuo a leggere all’interno del mondo blaugrana. Se proprio dovesse andare via vedo una corsa tra Manchester City, avvantaggiato, e PSG. C’è una norma, attivata anche da Ronaldo che permette ai grandi giocatori di arrivare in Italia e pagare solo 100mila euro di tasse dagli sponsor. Questo sarebbe un grandissimo vantaggio per l’Inter e per lo stesso Messi. Il Manchester City ha grandissimi partner e potrebbe sfruttare a livello commerciare un personaggio come Messi a livello globale anche tra USA e Cina“.

(Fonte: Tutti Convocati)