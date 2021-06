Cairo: “Juve su Belotti? Nessun approccio con loro, mai nella vita!”

Le parole del presidente del Torino a Tuttosport sull'interesse dei bianconeri per il Gallo come rinforzo per l'attacco

Alessandro Cosattini

Tra le idee della Juventus per l'attacco spunta Andrea Belotti secondo Tuttosport. E proprio al quotidiano il numero uno del Torino, Urbano Cairo, ha commentato i rumors sul capitano granata: "La Juve su Belotti? Mi sembra una cosa lunare, anche solo la prospettiva. Non ho avuto alcun approccio con loro e, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita! Alla Juve? Non scherziamo".