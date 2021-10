Belotti-Torino, distanza sul rinnovo: tre club alla finestra, l’Inter c’è

Gli aggiornamenti sul futuro del Gallo, attualmente ai box per infortunio e in scadenza di contratto al 30 giugno

Il rientro in campo dopo l’infortunio per il momento non arriva. Il rinnovo nemmeno. Andrea Belotti è ancora ai box e c’è distanza col Torino per il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Ecco le novità sul futuro del Gallo da Calciomercato.com: “Andrea Belotti è lontano da firmare il rinnovo di contratto con il Torino e resta in scadenza. L'offerta del club granata è di un contratto da 3,5 milioni più bonus mentre la richiesta è di 4,5 più bonus a cui aggiungere anche un bonus alla firma. La distanza è ancora ampia e sarà difficile da colmare. Inter, Milan e Fiorentina sono alla finestra”, si legge.