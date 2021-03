TS – Belotti, rinnovo col Toro lontano: piace alle big. E c’è anche l’Inter

Stando a quanto scrive il giornale sportivo torinese, l'attaccante non ha avuto ancora una proposta motivante e potrebbe cambiare squadra

Eva A. Provenzano

In un articolo di TuttoSport si parla di Andrea Belotti e del rinnovo, che ancora non è arrivato, con il Torino. Il giocatore, il contratto scade nel 2022, è tra quelli che sono stati contagiati dal coronavirus. E sta vivendo un momento personale molto delicato. Gli è successo in pratica quello che è accaduto a Skriniar: la sua bimba è nata con lui in isolamento, non ha ancora potuto conoscerla dal vivo.

Tutto Sport assicura che il giocatore, già prima del Covid19, "non aveva mai dato segnali di essere interessato a mettersi a tavolino per discutere le condizioni del suo rinnovo. Non perché non gliene freghi nulla - anzi: il senso di appartenenza granata del Gallo è scritto nei gol e nello sbattimento sui campi da sei anni a questa parte - ma perché da parte del Torino non gli è giunta nessuna proposta meritevole di essere presa in esame. Non tanto da un punto di vista economico (che pure ha e inevitabilmente avrà il suo peso), ma sul piano motivazionale".

Belotti gioca nel Torino dal 2015 e forse pensa di poter puntare a vincere qualcosa, a 27 anni e dopo anni comunque molto prolifici dal punto di vista del gol. Insomma, la trattativa per il rinnovo non è mai cominciata e alla finestra pare ci siano diversi club. "Il vecchio amore Milan, ma pure l'Inter. Piace alla Roma per il post Dzeko e al Napoli. Pare abbia estimatori all'Atletico Madrid e anche in Inghilterra", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: TuttoSport)