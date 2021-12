Belotti non risponde all’offerta di rinnovo del Torino: lo scenario tra gennaio e giugno

C’è una novità sul futuro di Andrea Belotti, accostato anche all’Inter dalla scorsa estate. La fa sapere Sky Sport

C’è una novità sul futuro di Andrea Belotti, accostato anche all’Inter dalla scorsa estate. Come riportato da Sky Sport, il Torino ritiene ‘scaduta’ l’offerta di rinnovo da oltre 3 milioni a stagione più bonus. Proposta a cui il Gallo non ha mai risposto. Se l’attaccante dovesse fare marcia indietro sul rinnovo, ora la proposta granata sarebbe di 2/2,5 milioni all’anno, dunque al ribasso rispetto alla precedente. È pressoché impossibile che Belotti possa restare al Torino, come aveva detto anche Cairo, ma non andrà via a gennaio, bensì a giugno.