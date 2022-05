Bergomi: “Chi vince scudetto si rinforza, Inter invece ha ceduto. E ho sentito che…”

Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha anche sfiorato l'argomento mercato

Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter , ha anche sfiorato l'argomento mercato, sottolineando come i nerazzurri abbiano fatto passi indietro l'estate scorsa, subito dopo aver vinto lo scudetto:

"Normalmente una squadra che vince il campionato fa 2 innesti per essere più competitiva in Champions. Invece l'Inter ha fatto passi indietro. E dalle voci che arrivano si parla ancora di sacrifici, l'Inter dovrà fare ancora un mercato in attivo".