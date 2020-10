Biasin: “Darmian-Inter, zero entusiasmo e fastidio diffuso. Ci sono tutte le premesse per…”

“Zero entusiasmo, totale diffidenza, fastidio diffuso. Ci sono tutte le premesse perché #Darmian possa far bene“. Così, tramite il proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato l’arrivo all’Inter dal Parma di Matteo Darmian, che ieri ha svolto le visite mediche e che ha poi firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

A breve l’acquisto dell’ex Manchester United sarà ufficiale. Di certo, il giocatore non ha ricevuto dalla piazza l’accoglienza riservata ad altri arrivi, ma potrà davvero rivelarsi una pedina importante per la stagione dell’Inter di Conte per duttilità e affidabilità.