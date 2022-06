Biasin: “Critiche per Bellanova all’Inter? Allora è possibile che lui possa diventare…”

Bellanova si avvicina all'Inter: il commento di Fabrizio Biasin in merito alle critiche social sull'operazione

Nelle ultime ore arrivano indiscrezioni su una svolta per Bellanova. L'esterno del Cagliari è uno dei nomi caldi per l'Inter e nei prossimi giorni l'affare potrebbe entrare nel vivo. Fabrizio Biasin, su Twitter, ha commentato così alcune critiche, arrivate via social, circa l'operazione:

"Primi commenti sulla possibilità Bellanova per l’Inter: - “È retrocesso!” (Come Tonali). - “Poco intrigante” (Come Darmian). - “Basta giocatori del Cagliari!” (Come Barella). Non so se sia un affare concreto, ma a questo punto è possibile che possa diventare il nuovo Maicon".