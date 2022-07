Biasin: “Cosa so su Bremer dopo aver parlato con Cairo. L’Inter non va oltre…”

La verità sulla pista Gleison Bremer per l'Inter. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato a Twitch della situazione dopo aver incontrato ieri il presidente del Torino: "Ieri ho parlato con Cairo, per lui Bremer vale più di 25/30 milioni. Mi ha ribadito di aver fatto una promessa al giocatore in sede di rinnovo, quindi non si opporrà al suo addio per giocare la Champions League, ma bisogna trovare la quadra sull’offerta.