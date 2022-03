Biasin svela: “Dumfries ottimo colpo per l’Inter. Erano queste due le alternative”

Fabrizio Biasin ha parlato così della prima stagione all’Inter di Denzel Dumfries e svelato anche un retroscena

In diretta sul profilo Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha parlato così della prima stagione all’Inter di Denzel Dumfries: “Sono sempre stato convinto di lui per il dopo Hakimi. Bellerin e Nandez erano le altre due possibilità, ma l’Inter ha sempre voluto Dumfries e coi soldi di Lukaku è arrivato lui. Si parlava già di flop dopo il suo inizio, invece è un’ottima scelta. Pur pensando che non sarà mai come Hakimi”.