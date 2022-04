Biasin: “Inter, più chance per Dybala che per Lukaku. Colpo fattibile se…”

Fabrizio Biasin ha parlato così delle possibilità di vedere Paulo Dybala all'Inter nella prossima stagione

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così delle possibilità di vedere Paulo Dybala all'Inter nella prossima stagione: “Su Dybala ci sono più possibilità che per Lukaku. Marotta ha di fatto chiesto tempo all’entourage dell’argentino per cercare l’incastro giusto per provare a portarlo a Milano. Il senso è: se mi tocca vendere Lautaro per prendere Dybala e stop, allora no. Se invece l’Inter prende Dybala, tiene Lautaro e le risorse le trova con altre cessioni, allora ci si può ragionare. Quest’operazione è ancora fattibile, ma al momento congelata. Non si sa se si riuscirà a farla ecco. Più possibilità per Dybala che per Lukaku, ma nessuna certezza.