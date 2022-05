Biasin: “Dybala-Inter, c’è stato il contatto: ecco le pretese. Qualche riserva su…”

Paulo Dybala e l’Inter. Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del possibile arrivo in nerazzurro dell’argentino

Paulo Dybala e l’Inter. Sulle colonne di TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del possibile arrivo in nerazzurro dell’argentino: “Si sa, Dybala e nerazzurri si annusano da un po’ e, anzi, nonostante le smentite il contatto c’è già stato (nella mitica Villa Bellini! Quella del “patto” con Antonio Conte!). Anche in questo caso la situazione è chiara: il giocatore accetta volentieri la destinazione ma ha pretese importanti (7 milioni di ingaggio e un triennale). Il club sta valutando quanto ne possa valere la pena. Nessuno mette in discussione le qualità dell’attaccante, ma resta ancora qualche riserva sulla sua integrità fisica. Poi, per carità, un posto in campo per Dybala si trova sempre, a patto che il suo arrivo non condizioni il resto del mercato”, le sue parole.