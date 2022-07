Biasin: “Inter-Dybala, non basta addio Sanchez. Dzeko o Correa? So che Inzaghi…”

Il pensiero di Simone Inzaghi sull’attacco dell’Inter per la prossima stagione. Ne ha parlato così Fabrizio Biasin in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, soffermandosi anche sulla pista Dybala: “L’Inter non ha rinunciato a Dybala e viceversa, l’offerta c’è, ora deve fare un cenno Paulo col suo agente. Sanchez deve partire a prescindere, se poi Dybala dice sì andare via uno tra Correa e Dzeko. Per quel che so io, Inzaghi non è scontento del quartetto di oggi. Lukaku-Dzeko i ‘grandi’, Lautaro-Correa i mobili. È più Dybala a volere l’Inter che i dirigenti ad aspettare lui. Dybala è un affare da non farsi scappare alle condizioni che i nerazzurri si sono posti, il messaggio è questo. Alle cifre attuali, con ingaggio da 7 milioni, bonus alla firma e commissioni, non sarebbe più considerato un affare", le sue parole.