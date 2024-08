Intervenuto come ospite sul canale YouTube di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha risposto così alle domande su un possibile scambio Frattesi-Cristante

Intervenuto come ospite sul canale YouTube di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha risposto così alle domande su un possibile scambio Frattesi-Cristante tra Inter e Roma, con conguaglio in favore dei nerazzurri:

"Frattesi-Cristante? Prima di esprimermi faccio sempre le mie verifiche: ho fatto qualche telefonata e questa pista mi è stata totalmente smentita, non sta né in cielo né in terra".