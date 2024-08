Non vale la pensa di rischiare per Lautaro. L'affaticamento non è ancora assorbito e, nella migliore delle ipotesi, l'attaccante potrebbe rientrare in gruppo domani. Partita troppo vicina. Gli elementi per non rischiare ci sono tutti: il primo è Taremi. In coppia con Thuram ha dato sensazioni positive, se non si fosse fatto male Lautaro non avrebbe accelerato e avrebbe fatto l'esordio solo a serbatoio pieno.