Biasin: “Futuro Bremer? Se resterà in Italia, allora andrà all’Inter”

In diretta sul profilo Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Gleison Bremer: “Dopo de Vrij? Ammesso che si faccia quell’operazione in uscita, Bremer è il prediletto. All’Inter piacerebbe, ma Cairo ha rinnovato di un anno il suo contratto e sa che la concorrenza è altissima. Se va da qualche parte in Italia, va all’Inter. Ma tre o quattro club con un sacco di soldi hanno messo nel mirino il difensore brasiliano”.