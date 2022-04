Biasin: “Futuro de Vrij? Ecco l’idea dell’Inter per la difesa in estate”

Lo scenario in difesa verso l'estate. Fabrizio Biasin si è espresso così sulla strategia di mercato dell'Inter

Lo scenario in difesa verso l'estate. Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, si è espresso così sulla strategia di mercato dell'Inter: "De Vrij? Fuori de Vrij con plusvalenza importante e se si riesce dentro Bremer, questa è l’idea dell’Inter per la difesa", le sue parole in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it.