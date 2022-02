Biasin: “Gabriel Jesus-Inter? Era un vero obiettivo, ora no per tre motivi”

Il noto giornalista ha parlato così del nome di Gabriel Jesus, accostato nelle scorse ore all'Inter per l'attacco

Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento difficile che sta attraversando l’Inter e non solo. Ecco le sue dichiarazioni, tra campo e mercato: “Magari l’anno prossimo Lukaku torna all’Inter in prestito, chi lo sa. È corretto parlare di una possibilità Scamacca, è vero, ce lo hanno detto tutti. Penso però che delle vecchie volpi come Marotta e Ausilio si debba ragionare su un 9 più pronto. Scamacca è una possibilità concreta, ma stanno pensando anche ad altro. Gabriel Jesus? L’aveva scoperto Ausilio. Quando l’Inter va su Gabigol, i nerazzurri in realtà erano su Jesus in Sudamerica. Era lui il vero obiettivo. Ora mi sembra francamente difficile per tre motivi: non è più un ragazzino; poi penso all’ingaggio come punto due e come punto tre a come lavorano all’Inter ora, è più facile vadano su giocatori diversi”.