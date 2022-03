Biasin: “Caicedo, non grosse aspettative. Gosens e il mercato di gennaio Inter…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dello scorso mercato dell'Inter dopo i recenti risultati dei nerazzurri

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dello scorso mercato: “Caicedo? Non c’erano grosse aspettative. Gosens è un grandissimo acquisto, io non vedo colpe sul mercato di gennaio ecco. Un centrocampista in più per fare cosa? Io mi aspetto rendano di più quelli che ci sono ora”.