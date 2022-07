Biasin: “Wanda vuole tornare in Italia e il Monza fa sul serio. Conoscendo Icardi dico…”

Icardi-Monza? Sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle possibilità di vedere l’ex capitano dell’Inter in Brianza: “Il Monza ha intenzioni concrete e sta facendo un tentativo. Wanda credo non vedo l’ora di tornare a Milano. Ma, conoscendo Icardi, non so se lui abbia tutta questa voglia. Non so se Mauro voglia questa soluzione, conoscendolo. Però mai dire mai. È un ragionamento, personalmente non ho sentito i protagonisti”.