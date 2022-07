Biasin: “Inter-Akanji, non c’è nulla. Stand-by Dybala. Skriniar, Bremer, Pinamonti…”

Dal nome di Dybala in entrata a quelli in uscita di Milan Skriniar e Andrea Pinamonti. Ecco le novità in chiave mercato di Fabrizio Biasin

Dal nome di Paulo Dybala in entrata a quelli in uscita di Milan Skriniar e Andrea Pinamonti. Ecco le novità in chiave mercato di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: “Su Pinamonti c’è l’Atalanta molto forte. Quello del PSG è un mezzo interesse, più una mossa dell’agente. L’Inter conta di farci circa 20 milioni, dovrebbe andare a Bergamo alla fine.

Poi in uscita bisogna vedere se arriva l’offerta da 70 milioni per Skriniar da Parigi, che può poi a ruota far arrivare in nerazzurro Bremer. Se non subito, quasi ecco.

Vidal si è sistemato al Flamengo è questa è una buona notizia, l’Inter pagherà una buonuscita da circa 4 milioni di euro.

I nomi in entrata

Dybala? La verità su Dybala è che da almeno una settimana la situazione è la stessa. È tutto fermo ora. Io fossi in lui inizierei ad avere un minimo di curiosità per capire dove giocherà, non dico ansia.

Akanji-Inter? Non c’è nulla. L’Inter ha quasi ‘spoilerato’ tutti i suoi obiettivi”, le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it.