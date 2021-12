Biasin: “Inter-Nandez, se ne parla tanto ma non va dimenticata questa cosa”

A CMIT TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sulla pista Nahitan Nandez per il mercato dell’Inter

A CMIT TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sulla pista Nahitan Nandez per l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni in chiave calciomercato: “Dieci giorni fa mi è stata esclusa ogni possibilità per Nandez, non è una possibilità in questo momento perché Inter ha già 6 mezz’ali in rosa. Se Vecino o Sensi dovessero andare a chiedere la cessione, allora non è escluso che si possa ragionare su Nandez, ma ad oggi non c’è possibilità. Si parla tanto di Nandez, ma non bisogna dimenticare che lui era sondato per la corsia esterna in estate come possibile ricambio di Hakimi“.