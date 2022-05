Biasin: “L’Inter ‘corregge’ le parole di Perisic. L’offerta c’è, ecco le cifre”

Ivan Perisic continua a vivere la miglior stagione in nerazzurro e del suo futuro ha parlato così Fabrizio Biasin

Ancora una volta grande protagonista e decisivo per l’Inter. Ivan Perisic continua a vivere la miglior stagione in nerazzurro e del suo futuro ha parlato così Fabrizio Biasin: “Perisic? L’Inter corregge un po’ le sue parole di ieri. Ha fatto eccome proposte al giocatore, arrivando a 4,5 milioni per due anni. L’Inter la ritiene fuori mercato, ma la fa volentieri a Perisic perché si è guadagnato questo tipo di offerta. L’Inter ritiene di essere già molto oltre la reale volontà del club. O Perisic capisce che all’Inter sta bene e firma, oppure va in Inghilterra a prenderne 6,5/7. Io credo che ci si abbraccerà alla fine, è una mia sensazione”, le sue parole su Twitch a Calciomercato.it.