Mercato, Inter su Pandev? Biasin categorico: “Mi è stata esclusa qualsivoglia…”

Goran Pandev e l’Inter. Nelle ultime ore è questa la voce emersa sul mercato, con il club nerazzurro alla ricerca di una punta. La possibile trattativa ha infiammato subito i tifosi nerazzurri, che hanno subito ripensato all’anno del Triplete. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha però scritto su Twitter quanto ha raccolto in merito alla possibile trattativa per Pandev: “Porto stoicamente avanti il mio misero lavoro: mi è stata esclusa qualsivoglia “opzione Pandev” per l’Inter”, ha scritto.