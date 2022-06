Biasin: “Lukaku, profilo basso per il ritorno a Milano. Ha chiesto al club…”

È il Lukaku-day in casa Inter. Big Rom è atterrato questa mattina a Milano e ora sono in corso le visite mediche all'Humanitas per il belga. Così Fabrizio Biasin su Twitter ha commentato il suo ritorno: "È arrivato la mattina presto, ha chiesto al club di non andarlo a prendere. Insomma, per il suo sbarco/bis a Milano Lukaku ha scelto il basso profilo. E ha fatto bene", si legge.