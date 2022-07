Biasin: “Dzeko o Correa via per Dybala? Metto la mano sul fuoco, so che Inzaghi…”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sul possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter legandolo al mercato in uscita: “Dzeko? Ti posso garantire - e metto la mano sul fuoco - che a Inzaghi il bosniaco piace non tanto, ma tantissimo. A Simone piacciono i quattro attaccanti che ha (Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa, ndr). Mai Inzaghi dirà a Correa o Dzeko di andare via, perché lui è contento di questi due giocatori. Credo che Dzeko voglia giocare tanto anche l’anno prossimo con le partite ravvicinate che ci saranno da qui a novembre”, ha detto al canale di calciomercato.it.